Tragedia in campo | fulmine colpisce mortalmente ragazzo di 21 anni

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In Brasile è successo l’impensabile: un giovane giocatore ha perso la vita mentre stava giocando a calcio a causa di un fenomeno improvviso È unaimpressionante quella che è accaduta in Brasile. Si tratta di una storia che nessuno vorrebbe mai ascoltare, soprattutto gli appassionati di calcio. Caio Henrique, calciatore di 21, è morto colpito alla testa da un, proprio mentre giocava una partita amatoriale a Santo Antonio da Platina (Paraná) in Brasile. Come riporta la redazione di ‘Globoesporte’, non solo lui è rimasto colpito dal fenomeno atmosferico. Infatti, almeno altri sei giocatori sono rimasti feriti e sono stati portati immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale municipale Santo Antonio da Platina. Proprio uno di questi sei ricoverati sembrerebbe essere in gravi condizioni. Ambulanza in ...