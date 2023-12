Tragedia di Rigopiano | Emozioni e Rivendicazioni alla Seconda Udienza in Corte d' Appello

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'Aquila - "Familiari, Striscioni e Occhi Lucidi: La Lotta per Giustizia Dopo ladel 2017" Lad'ha ospitato ladel processo legatodi, avvenuta il 18 gennaio 2017, quando 29 persone persero la vita a causa di una valanga che seppellì l'hotel con ospiti e dipendenti. L'si è svolta a porte chiuse, con familiari delle vittime che attendevano fuori, striscioni esposti e occhi lucidi che testimoniano il dolore persistente. Nell', le parti civili hanno avuto l'opportunità di esporre le loro argomentazioni, chiedendo condanne per tutti gli imputati coinvolti nella gestione dell'hotel al momento della. La discussione ha ...

Processo Rigopiano, 3 i ricorsi da valutare per la Corte d'Appello: sentenza a febbraio

...dopo le ore 9 di mercoledì 6 dicembre il processo d'appello per il disastro dell'hoteldi ... Il primo, ai tempi della, era ingegnere responsabile della protezione civile della ...

Seconda udienza del processo per la tragedia di Rigopiano in Corte d'Appello Il Centro

Tragedia Rigopiano, al via processo in Corte d'Appello L'Aquila Agenzia ANSA

Ennesimo Natale senza gli angeli di Rigopiano: "Fare luce sulla verità"

Degli altri 11 sopravvissuti 9 furono estratti dalle macerie. Il sabato precedente la trageda del 17 gennaio 2017 nel resort c’erano più di 100 persone, il giorno della tragedia in tutto 40. A distanz ...

7 DICEMBRE: L'INAUGURAZIONE DELL'AUTOSTRADA DEL SOLE

You are viewing content tagged with '7 DICEMBRE: L'INAUGURAZIONE DELL'AUTOSTRADA DEL SOLE' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...