Traffico Roma del 13-12-2023 ore 19 | 30

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’ascolto difficoltà di transito in queste ore su diversi tratti della carreggiata interna del raccordo anulare nello specifico si sta in coda tra laFiumicino e l’Aurelia Poi tra la Cassia Veientana e la Salaria è ancora tra la Casilina e l’abbia code per incidenteInvece sul tattoo Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara direzione raccordo anulare intanto migliora la situazione sulla tangenziale ora abbiamo code tra Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni trafficata con code anche la Cristoforo Colombo tra il raccordo e via di Malafede direzione Ostia mi ricordo infine che tra Prima porta il Labaro per smottamenti è chiusa la via Flaminia tra via Frassineto è la stazione la celsa ma solo in direzione del centro città dettagli di queste ed altre notizie sul sito ...