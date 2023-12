Traffico Roma del 13-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovatiintenso con code sulle due carreggiate del raccordo anulare in esterna tra la Cristoforo Colombo è l’uscita per laNapoli in terra invece tra la cassa e la Salaria e poi a seguire tra la Bufalotta e la Tiburtina trafficata concludi anche la tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria verso San Giovanni è tra la Tiburtina la Salaria direzione Stadio Olimpico code per incidente poi sulla Ardeatina dalla Cecchignola fino al Raccordo altre cose sulla via Pontina nelle due direzioni dal bivio per la Colombo a raccordo è in carreggiata opposta da via di Vallerano fino al raccordo tra Prima porta e l’albero per smottamenti resta chiusa fino a cessate esigenze via Flaminia tra via Frassine la stazione c’è il sa ma solo in direzione del centro città bene da Massimo pesche tutto ma per i dettagli ...