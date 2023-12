Traffico Roma del 13-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

rallentamenti con code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Cristoforo Colombo è l'uscita per lae Napoli troviamo invece Code in interne tra la cassa e la Salaria e tra Nomentana e la Tiburtina code che ci troviamo anche sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e Salaria mi ricordo che per tutto il periodo festivo quindi fino al prossimo 7 gennaio escluso il giorno le ZTL centro storico e Tridente sono attive dalle 6:30 alle 20 Inoltre per i lavori sulla linea C della metropolitana questa sera dalle 20 al termine del servizio I treni sono sostituiti da bus nella tratta Grotte celoni Pantano Il tutto si ripeterà anche domani 14 dicembre e poi il 18 e il 19