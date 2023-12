Traffico Roma del 13-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità prosegue su via Flaminia la chiusura della strada tra via Frassineto è la stazione la celsa in direzione centro in seguito allo svuotamento che si è verificato ieri sono anche deviato e le linee bus di zona Intanto in centro sulla Lungotevererallentato per la riduzione di carreggiata tra ponte Mazzini e ponte Umberto Primo in direzione di ponte Flaminio Buon viaggio per utilizzare il servizio taxi acon una tariffa scontata Lo prevede il piano per la mobilità e il trasporto pubblico messo a punto dalla estrazione Capitolina per questo periodo di festività è previsto uno sconto del 50% sul costo di ogni singola corsa agevolazione che sale al 100% per le persone con disabilità che utilizzano il servizio In collaborazione con Luce ...