Traffico Roma del 13-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione attenzione nel percorrere la carreggiata esterna del raccordo anulare per un veicolo che ha preso fuoco all’altezza dell’uscita per via della Magliana bravi code persu via del Foro Italico tra via Salaria via dei Campi Sportivi nelle due direzioni per urgenti lavori si viaggia su carreggiata ridotta sul lungotevere tra ponte Mazzini e ponte Umberto Primo ponte Flaminio inevitabili le code e per un incidente il cuore su via Appia all’altezza di piazza Camillo Finocchiaro Aprile resta chiusa sino a cessate esigenze la via Flaminia per smottamenti tra via Frassineto è la stazione la celsa solo in direzione del centro città attenzione alla segnaletica predisposta in zona per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto ...