Traffico Roma del 13-12-2023 ore 12 | 30

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità possibili rallentamenti sul lungotevere per interventi urgenti di scavo riduzione di carreggiata tra ponte Giuseppe Mazzini e ponte Umberto Primo verso Corso di Francia Attiva una riduzione di carreggiata anche in Piazza di Cinecittà sempre per lavori all’altezza di via Orazio pulvillo verso il centro gli interventi proseguiranno sino a cessate esigenze anche in questo caso non si escludono disagi alla circolazione ricordiamo che per tutto il periodo festivo quindi fino al prossimo 7 gennaio 2024 escluso il giorno di Natale 25 dicembre le ZTL centro storico e Tridente sono attive dalle ore 6:30 alle ore 20 trasporto possibili disagi per i pendolari a causa di ritardi sulle metro B e B1 per lavori di rinnovo ferrovia della linea C della metropolitana questa sera dalle ore 20 al ...