Traffico Roma del 13-12-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati all’ascolto resta intenso ilverso il centro sulla via Cassia tra la Giustiniana e Tomba di Nerone la polizia locale Ci segnala diversi incidenti Uno su via del Fosso dell’Osa rallentamenti in prossimità di via Castel di Sangro altro incidente su via Tuscolana altezza via Ponzio cominio si rallenta verso il centro incidente e anche in piazza Antonio Meucci con rallentamenti a via Oderisi da Gubbio trafficato il lungotevere per interventi urgenti di scavo riduzione di carreggiata tra ponte Giuseppe Mazzini e ponte Umberto Primo verso Corso di Francia Attiva una riduzione di carreggiata anche in Piazza di Cinecittà sempre per lavori all’altezza di via Orazio pulvillo verso il centro chi lavori proseguiranno cessate esigenze inevitabili ripercussioni alanche sulle vie adiacenti resta ...