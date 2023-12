Traffico Roma del 13-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Salariarallentato tra l’aeroporto e la tangenziale est code sulla tratto Urbano della A24 tra lo svincolo per Portonaccio e la tangenziale sulla stessa tangenziale la circolazione rallentata all’altezza dell’uscita per via Salaria direzione di Piazzale degli Eroi sulla Lungotevere in centrointenso e rallentamenti tra Ponte Sisto è ponte Umberto Primo in direzione di ponte Flaminio e questa mattina possibili rallentamenti anche per ilche attraversa l’area di Piazza Venezia e questo per una cerimonia che si svolge all’altare della patria e ancora rallentamenti sono segnalati in via Ardeatina all’altezza della Divino Amore in via Pignatelli un incidente all’altezza di via Erode Attico sta causando ...