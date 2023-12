Traffico Roma del 13-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare Code in carreggiata in te ma l’altezza della Bufalotta più avanti tra la domenica nella Tiburtina è ancora tra la diramazionesud della via Appia mentre carreggiata esterna code l’altezza della Aurelia tra laFiumicino alla Pontina file su quest’ultima tra via di Decima ci spostiamo sul tratto Urbano della A24L’Aquila dove si sta in coda tra Tor cervare da tangenziale est e tra Tor Cervara il raccordo in uscita datu mi file sulla tangenziale Tra La Tiburtina è Corso di Francia verso lo stadio tra Largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni Qui si Miriam un incidente con il file in via Magna Grecia incidente anche in via Appia Pignatelli nei pressi di ...