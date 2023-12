(Di mercoledì 13 dicembre 2023) AGI - Grandi ritorni, ma anche tante novità. Dal 12 al 16 gennaio sulle passerelle della prossima, si riaffacceranno grandi nomi come. La settimana della moda maschile di quest'anno sarà "unaforte, positiva, in crescita. Abbiamo 74 appuntamenti in calendario", ha spiegato il Presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa. Quest'anno sarà anche l'anno di debutto per Stone Island "inoltre ci saranno anche diversi talenti emergenti" Sarà una"con molta energia, stiamo ricevendo tante richieste, molta gente verrà a".torna ad essere "la casa della moda con la prossimaMen's ...

Cardiopalma Torres: esplode il Vanni Sanna, 3 - 2 all'Arezzo

... Guccione recupera palla e dal fondo calibra un cross perfetto per la testa di, che trova l'... Non c'è più tempo: i rossoblù resistono eal successo . Una vittoria di vitale importanza per ...

Tornano Gucci e Fendi alla Milano Fashion Week Uomo AGI - Agenzia Italia

Alla fashion week uomo tornano a sfilare Fendi e Gucci Agenzia ANSA

Calendario Milano Moda uomo autunno/inverno 2024: tutto sulle sfilate e le presentazioni

Sono presenti per la prima volta nel calendario sfilate i brand Pronounce e Stone Island. Tornano in calendario le sfilate di Fendi, Gucci e JW Anderson. Presenteranno per la prima volta in calendario ...

Milano Fashion Week uomo: a febbraio 2024 tornano Fendi e Gucci, debuttano Pronounce e Stone Island

La Milano Fashion Week di moda maschile per le collezioni Autunno-Inverno 2024/25, in programma dal 12 al 16 gennaio 2024, vedrà in calendario 22 sfilate fisiche e 5 sfilate digitali, 32 presentazioni ...