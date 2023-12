Torino | uccise il padre violento | Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) commenta Nuovo capitolo del caso di, il giovane di Collegno () che il 30 aprile 2020a coltellate ilper difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in ...

È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e venti giorni di reclusione Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno (a coltellate il padre, Giuseppe, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia.

