Torino | Cairo sbotta | “Troppi punti persi per colpa degli arbitri | danneggiati anche contro il Frosinone”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) A margine della presentazione del Giro Women, il presidente delUrbanoha parlato a La Gazzetta dello Sport dei torti arbitrali subiti dai granata: “Ci stanno togliendo, siamo statidomenica scorsail. Oyono andava espulso, ma così non è stato. E il fatto che l’arbitro sia stato fermato fino al 31 dicembre crea in me grande dispiacere. Vuol dire che ilè vittima di torti arbitrali esagerati, e non solo solo quest’anno. Se non sbaglio sono già 3 o 4 glipuniti per l’arbitraggio di partite del“.ha poi parlato della squadra: “Sta facendo buone cose e sta crescendo. Possiamo disputare una buona ...