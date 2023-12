Tony Khan rivela la strategia per portare ROH in TV

Leggi su aewuniverse

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’acquisizione di ROH come parte di All Elite Wrestling ha suscitato numerosi dibattiti negli ultimi mesi. L’annuncio da parte diha entusiasmato i fan, i quali hanno visto nel presidente di AEW “il salvatore” di una delle compagnie più amate della storia. Tuttavia, nel corso del tempo,è stato sempre più criticato per il modo in cui sta gestendo il marchio ROH, considerandola da molti come una sostituta degli show secondari Dark e Dark Elevation. In questo contesto, molti appassionati si chiedono perché gli spettacoli della promozione non siano stati inclusi nella programmazione televisiva di Warner Bros. Discovery. Proprio a questa domanda ha risposto il CEO della AEW durante la recente conferenza pre-show di ROH: Final Battle, l’ultimo PPV del marchio che si terrà venerdì 15 dicembre. Il presidente della ...