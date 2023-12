“Toccava le sue studentesse | ma non c’era malizia” | la giudice assolve un professore di educazione fisica a Trani

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo quattro anni si chiude con una assoluzione il processo per atti sessuali sulle allieve che aveva come imputato un insegnante che nel 2019 lavorava in una scuola del Barese: quattro ragazze si erano costituite parte civile per essere state oggetto di quelli che la sentenza...