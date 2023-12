“Toccare il seno alla statua di Giulietta? È sessismo” E Cruciani impazzisce

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha riportato tre esempi di politicamente corretto. Il conduttore di Radio24 ha iniziato facendo riferimento a quanto avvenuto in provincia di Brescia: “In provincia di Brescia, il comune ha messo una scritta con la X e ‘Mas’. In inglese è Christmas naturalmente. Qualcuno vede quella scritta come una scritta fascista e ci sono polemiche da parte, naturalmente, dei soliti noti, cioè antifascisti di professione eccetera eccetera. Ragazzi miei, vuol dire semplicemente gli auguri di Natale di una città. Avete rotto i coglioni con queste cose. Non è la decima Mas.” Il secondo caso presentato dariguarda Verona: “A Verona rompono le balle perché la gente ha l’usanza di andare aildelladi. È una ...