Tivoli | “Ti taglio la testa” | le minacce alla vista del nuovo compagno dell’ex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Annebbiato dgelosia quando ha visto ildella ex è andato in macchina a prendere il machete e gli ha detto: ‘Tila’. Una minaccia tutt’altro che velata quella che un commerciante di, un 39enne, ha fattonuova fiammacompagna quando l’ha raggiunta a casa per prendere il figlio minore. Non si tratterebbe, però, della prima intemperanza dell’uomo che avrebbe ripetutamente intimorito la donna anche con avvertimenti pesanti oltre che insulti. Dopo la violazione del divieto di avvicinamento, gli arresti domiciliari Nei confronti del 39enne era scattato il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Misure che si sono rivelate insufficienti tanto da indurre il gip dia ...