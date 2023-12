Tim | Salvatore Rossi non disponibile a un nuovo mandato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (askanews) – Il presidente di Tim, secondo quanto si apprende, non sarebbead unincarico al vertice del gruppo. L’intero cda di Tim è in scadenza con la pma assemblea degli azionisti di aprile.– dal 2013 al 2019 direttore generale della Banca d’Italia – è presidente del gruppo di tlc da ottobre 2019. Domani è in agenda un cda di Tim, che verrà aggiornato, tra le altre cose, sull’andamento delle interlocuzioni con Kkr per l’acquisto di Sparkle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.