Columbus - LAFC, finale di MLS Cup: l'ultima di Chiellini contro il bomber dei due mondi

... prelevato dal Watford retrocesso grazie ai buoni uffici del presidenteBetzbatchenko (in ... 9 pareggi e 9 sconfitte, 67 gol fatti e 46 subiti) dietro agli acerrimi rivali di Cincinnati e a...

Tim: Orlando, ‘governo dà soldi a fondo privato per fare esuberi’ La Sicilia

Venezia 78: oggi Tim Roth, Servillo-Orlando e Sabina Guzzanti Radio Colonna

Tim: Orlando, ‘governo dà soldi a fondo privato per fare esuberi’

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – La domanda è semplice: perché volete dare dei soldi pubblici ad un fondo privato che procederà ad una ristrutturazione di un grande asset nazionale e che a sua volta produr ...

NBA Power Rankings: Bucks bounce back, Lakers rise with NBA Cup, Warriors fall

The Golden State Warriors slip even farther in the Western Conference, while the Milwaukee Bucks and the Los Angeles Lakers are holding strong through the first quarter of the season. Let's check out ...