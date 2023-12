TIM Lavora con Noi | 40 Offerte di Lavoro a Dicembre

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) TIM Assume per il mese di: sono infatti disponibili sul sito recruiting dell’azienda di telefonia 40diper assunzione diretta e 2di invio di candidatura spontanea, di cui una per stage. Le 40diin TIM diLe Opportunitàtive in Tim riguardano diverse città, e i posti compelssivi sono appunto 40 a fronte di 13di, perché per alcune di esse le posizioni cercate sono su più città. Posizione Sedi Candidatura spontanea – Account Manager Genova, Milano Saleforce Senior Analyst Roma, Milano Microsoft Azure Architect Torino Service Manager Milano, Roma, Bari Artificial Intelligence Expert Roma Microsoft 365 Security ...