Thiago Motta? Destinato a una big | Serie A | la soffiata di Gianni Morandi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nel giorno del 79esimo compleanno, il regalo più bello glielo ha fatto il Bologna, del quale è stato anche presidente.si è svegliato, ieri mattina, e quasi non credeva ai propri occhi: un quarto posto in classifica della squadra del cuore non lo ricordava da tempo. «Questo Bologna fa sognare, è forte e mi piace come gioca.è uno stratega, uno che incide e sarebbe un peccato non restasse. Ma èa una grande squadra da Champions e l'unica arma per trattenerlo alla fine del campionato sarebbe la conquista di un posto in Europa», ha detto l'eterno ragazzo di Monghidoro che aggiunge un pensiero anche sul capitano De Silvetri: «È lui la vera anima della squadra e anche un ottimo cantante...», spiega sorridendo. E da lassù è certamente felice anche Lucio Dalla: la sua poltroncina in tribuna è ...