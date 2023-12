The Day Before | Come richiedere il rimborso su Steam

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Se siete tra coloro che hanno acquistato “The Day” e ora vi trovate delusi dalla sua rimozione da, esiste la possibilità diunper il gioco. Nonostante i server siano ancora attivi per chi lo ha acquistato, esiste il rischio che il gioco possa cessare improvvisamente di funzionare. Ecco una guida dettagliata suprocedere peril. Avete già saputo che il team di sviluppo ha cambiato nome dopo il Flop di The Day? The Day– Gamerbrain.netchiedere ilsuper The DayAvviate il client die dirigetevi nella vostra Libreria. Nell’elenco a ...