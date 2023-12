(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023ha annunciato un maxi-richiamo che coinvolgerà più di duedi. L’azienda è stata costretta alla clamorosa iniziativa dalle preoccupazioni suscitate dall’Autopilot, il suo sistema di pilota automatico. Il richiamo fa seguito a un’indagine avviata dadue anni della Nhtsa, l’autorità di regolamentazione della sicurezza automobilistica statunitense . Il richiamo riguarda alcuni modelli3, S, X e Y prodotti tra il 2012 e il 2023, e verte sul fatto che il sistema di pilota automatico dipotrebbe non disporre di controlli sufficienti per prevenire l’uso improprio da parte del conducente. L’azienda offrirà ai proprietari dei modelli interessati un aggiornamento software gratuito. Nel ...

Tesla: richiama 2 mln vetture negli Usa per rischi sistema guida assistita

In una lettera inviata martedi' al gruppo californiano, la Us Highway Safety Agency (NHTSA) indica che in determinate circostanze la funzione di guida assistita dei veicolipuo' prestarsi ad un ...

Tesla, richiama oltre 2 milioni di veicoli la Repubblica

Tesla richiama 2 milioni di veicoli, problemi con il sistema Autopilot Borse.it

Tesla richiama oltre due milioni di veicoli negli Usa. «Insufficienti i controlli sul pilota automatico»

Tesla sta richiamando i veicoli Model S 2012-2023, Model X 2016-2023, Model 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023. Si tratta di un potenziale di 2.031.220 vetture. La decisione, si spiega, perché ...

Due milioni di Tesla costrette a fare... inversione di marcia

Tesla ha annunciato un maxi-richiamo che coinvolgerà più di 2 milioni di veicoli a causa delle preoccupazioni suscitate dall'Autopilot, il suo sistema di pilota automatico. Il richiamo fa seguito a un ...