Tesla richiama oltre 2 milioni di veicoli elettrici negli USA | difetto nel sistema di guida automatica

'Il pilota automatico aumenta i rischi di incidente'. Tesla richiama 2 milioni di veicoli

... l'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (Nhtsa) ha affermato che, in determinate circostanze, la funzione di guida assistita dei veicolipotrebbe essere utilizzata in modo improprio, ...

Il termine ufficiale è recall, in gergo automobilistico è richiamo. Ma forse per Tesla e per tutti i casi che in futuro riguarderanno i veicoli smart si potrebbe cominciare a parlare di aggiornamento.