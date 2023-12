Terribile incidente | l’ambulanza finisce fuori strada | morti e feriti

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) San Pietro in Casale, 13 Dicembre 2023 – Un gravele ha colpito la comunità di San Pietro in Casale, nel Bolognese, questa mattina alle 12.45. Una ambulanza della Croce Rossa, mentre trasportava una donna e la sua figlia disabile all’ospedale di Bentivoglio per una visita medica, è tragicamente finita, urtando violentemente contro un palo prima di precipitare in un fossato. L’impatto è stato devastante. Nonostante non fossero coinvolti altri veicoli, le conseguenze sono state fatali per una delle persone a bordo. La donna, madre della paziente disabile, ha perso la vita a causa delle gravi ferite subite nello schianto, nonostante i tentativi di soccorso durante il trasporto all’ospedale di Bentivoglio. La situazione per gli altri passeggeri è critica. La figlia disabile, 23 anni, è ...