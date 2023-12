Terribile incidente | l’ambulanza finisce fuori strada | morti e feriti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Gravissimole oggi 13 dicembre a San Pietro in Casale, nel Bolognese, sulla via Altedo. Per cause ancora da accertare, intorno alle 12.45, un’ambulanza è uscita di, ha urtato contro un palo e poi è finita nel fossato. Le foto scattate sul luogo della tragedia mostrano il mezzo ribaltato al lato dellae pesantemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso. >“È successo dopo l’intervista bomba di Belen”. Stefano De Martino ha fatto vedere tutt’altro, ma ora viene a galla la verità Il mezzo di soccorso aveva a bordo, oltre all’equipaggio, una donna e la figlia disabile, dirette a una visita medica all’ospedale di Bentivoglio. Sia la paziente di 23 anni che la madre che la accompagnava sono rimaste ...