Tennis | Lorenzo Musetti | “Il talento da solo non basta Voglio riprendermi la top20”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ritrovare la retta via.vorrà ripartire con uno spirito diverso in vista della prossima stagione. Il carrarino è a lavoro a Montecarlo per prepararsi al ritorno nel circuito ATP nel miglior modo possibile. Il tutto riprenderà dal torneo di Hong Kong, di scena dal 1° al 7 gennaio con un montepremi di 650.000 dollari nella sua storica location del Victoria ParkCentre, sede anche del torneo femminile nel 1980-82, 1993, e 2014-18.sarà testa di serie n.6, in un tabellone in cui i due russi Andrey Rublev e Karen Khachanov guideranno il novero delle teste di serie. Un roster che prevede anche lo statunitense Frances Tiafoe (n.3), l’argentino Francisco Cerundolo (n.4), il tedesco Jan-Lennard Stuff (n.5), il serbo Laslo Djere (n.7) e lo statunitense Christopher Eubanks (n.8). Attenzione poi al ...