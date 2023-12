(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo un 2023 pieno di infortuni, forfait anche agli Australian Open ROMA - "di. Se dipendesse da me non giocherei più". Lo ha ammesso Nick, dopo aver dichiarato ...

Tennis: Kyrgios ammette 'Sono stanco, non vorrei giocare più'

Dopo un 2023 pieno di infortuni, forfait anche agli Australian Open ROMA - "Sono stanco di giocare a. Se dipendesse da me non giocherei più". Lo ha ammesso Nick, dopo aver dichiarato forfait per gli Australian Open a causa di una serie di infortuni, gli stessi che non gli hanno ...

Tennis: Kyrgios ammette 'Sono stanco, non vorrei giocare più' sport.tiscali.it

Il grido d'allarme di Nick Kyrgios: Non voglio più giocare e soprattutto non voglio più soffrire Fanpage.it

Tennis: Kyrgios ammette "Sono stanco, non vorrei giocare più"

Dopo un 2023 pieno di infortuni, forfait anche agli Australian Open ROMA (ITALPRESS) - "Sono stanco di giocare a tennis. Se dipendesse da me non giocherei più". Lo ha ammesso Nick Kyrgios, dopo aver ...

Il grido d’allarme di Nick Kyrgios: “Non voglio più giocare e soprattutto non voglio più soffrire”

Il tennista australiano in un podcast ha parlato delle sue difficoltà e ha fatto capire di avere al massimo un altro paio d’anni di carriera e ...