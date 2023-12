Tennis | Galimberti sul progetto Nardi | “Abbiamo la visione di un gioco più offensivo e intenso”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo una stagione 2023 sicuramente negativa, in cui non è riuscito a scalare il ranking ATP fino alla top100, Lucaha deciso di cambiare allenatore affidandosi all’accademia diretta da Giorgioin quel di Cattolica. Il ventenne pesarese va a caccia dunque di nuovi stimoli per effettuare un salto di qualità importante e consolidarsi perlomeno nei tabelloni principali Slam. “Questa collaborazione è nata dall’interesse di Luca che si trovava in Giappone. Mi ha chiamato la madre che ha fatto un po’ da filtro iniziale. C’è stato un primo, poi un secondo appuntamento di valutazione di quella che poteva essere la mia interpretazione delLuca. E’ evidentemente piaciuta. Era parecchio tempo che mi chiedevo se sarebbe mai arrivato ad essere allenato da noi”, raccontain ...