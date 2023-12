Tassista sospeso a Bologna | su X pubblicava ogni giorno incassi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roberto 'Red Sox' Mantovani fermato dalla sua cooperativa: "L'ho saputo dai giornali" Ha condotto una battaglia contro i 'tassisti no pos' e si è battuto per la trasparenza della professione. Ora Roberto Mantovani,dinoto su X come Red Sox, vieneper il provvedimento adottato dalla cooperativa di cui fa parte. "Sinceramente

Cotabo, una delle due cooperative che riuniscono i taxi bolognesi, haper una settimana Roberto Mantovani in arte ' Red Sox ', ildivenuto noto pubblicando sui social i propri guadagni giornalieri come gesto di denuncia nei confronti dei colleghi 'no - ...

