Tassi bancari troppo alti Unimpresa | Spadafora | “Aziende rinunciano ad indebitarsi”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Secondo il vicepresidente di, Giuseppe, con l’aumento deisi innesca così una spirale negativa: minor indebitamento si traduce in meno liquidità disponibile nelle casse delle piccole e medie imprese «Id’interesse sui prestiti concessi dalle banche alla loro clientela, come certificato oggi dalla Banca d’Italia, sono ancora. Il costo dei finanziamenti risulta eccessivo in particolar modo per le, specie quelle di dimensioni minori, che, proprio per questa ragione,. Si innesca così una spirale negativa: minor indebitamento si traduce in meno liquidità disponibile nelle casse delle piccole e medie imprese, con ricadute assai negative ...