Tanti vip per festeggiare l’uscita del terzo romanzo del giovane Samuel Montegrande

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un gran parterre di Vip affolla un noto locale romano per la presentazione di “Prima che torni Giulia”, titolo delnuovodell’autore del libro. Il racconto è ambientato ai giorni nostri e narra la storia di una bambina scomparsa all’età di quattro anni. Il protagonista è suo fratello, Jacopo, trentenne fiorentino, si metterà a nudo, per la prima volta, davanti al suo dolore che dura da dieci lunghi anni. La trama prenderà una svolta inaspettata quando Jacopo, grazie a una mail mai letta, si imbarca in un viaggio in Spagna alla scoperta della verità nascosta dietro la sparizione della sorella Giulia. Durantea serata, sul palco si sono alternati grandi nomi dello spettacolo italiano per la lettura di alcuni racconti presenti nel libro. Selfie Valeria Marini e...