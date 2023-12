Svolta epocale nella crisi climatica | la Cop28 decide di abbandonare i combustibili fossili

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nel vertice sul clima tenutosi a Dubai, i leader di quasi 200 nazioni hanno compiuto un passo storico: sostenere l'abbandono delle fonti energetiche. Questa decisione, presa dopo quasi tre decenni di negoziati sul clima delle Nazioni Unite, rappresenta un punto disenza precedenti. È la prima volta che si chiede a tutti i paesi dil'uso dei, sebbene il testo non richieda un'eliminazione graduale, come auspicato da molti governi. Il documento adottato riconosce l'urgenza di riduzioni rapide, profonde e durature delle emissioni per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C.La transizione dall'energia fossile verso la neutralità globale entro il 2050 rappresenta il pilastro di questa decisione storica. Questo accordo è stato accolto con entusiasmo dalla ...