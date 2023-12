(Di mercoledì 13 dicembre 2023)spieganon ha ingaggiato l'per interpretare Lexin "". Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, pochi giorni faha ufficialmente confermato che Nicolas Hoult è stato scelto per interpretare Lexin, il primo film del reboot DC che uscirà al cinema a luglio 2025. La notizia ha entusiasmato i fan, anche se alcuni sono rimasti male poiché speravano nel ritorno di(che ha interpretato il villain nella serie Smallville, andata in onda sul canale TheCW dal 2001 al 2011). In risposta ad un utente sul nuovo social ...

Superman: Legacy, James Gunn: 'Ecco perché non ho voluto il mio amico Michael Rosenbaum come Lex Luthor'

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, pochi giorni fa James Gunn ha ufficialmente confermato che Nicolas Hoult è stato scelto per interpretare Lex Luthor in, il primo film del reboot DC che uscirà al cinema a luglio 2025. La notizia ha entusiasmato i fan, anche se alcuni sono rimasti male poiché speravano nel ritorno di Michael Rosenbaum ...

Superman: Legacy, James Gunn spiega: 'Michael Rosenbaum Ecco perché non sarà Lex Luthor' Everyeye Cinema

Superman: Legacy, James Gunn: "Ecco perché non ho voluto il mio amico Michael Rosenbaum come Lex Luthor" Movieplayer

Superman: Legacy Director Comments on Lex Luthor For First Time

In a post on Threads, the Superman: Legacy director confirmed Nicholas Hoult will play the role of primary antagonist, as outlets reported last month. Sharing a photo of himself and Hoult, Gunn, who’s ...

Superman: Legacy, James Gunn: "Ecco perché non ho voluto il mio amico Michael Rosenbaum come Lex Luthor"

James Gunn spiega perché non ha ingaggiato l'amico Michael Rosenbaum per interpretare Lex Luthor in "Superman: Legacy".