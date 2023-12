Suicida l' attrice Emmanuelle Debever | accusò di violenze sesuali Depardieu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’francese, 60 anni, si èta gettandosi nella Senna a Parigi . E’ successo lo scorso 7 dicembre, giorno in cui è stato trasmesso dalla tv France 2 il programma 'Complement d’enquetè che aveva rivelato il 'lato oscurò dell’attore Gerard, ma i giornali francesi ne danno notizia oggi. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Institut national...

