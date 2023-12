Stretta di Natale contro i furti | Carabinieri arrestano 30 persone nelle vie dello shopping di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fitta operazione dei, con l’obiettivo di contrastare inei negozi durante il periodo di. Operazione deiper contrastare inei negozi didurante le festività di(ilcorrieredellacitta.com)Idella Capitale, in collaborazione con la Procura della Repubblica di, hanno intensificato illi per contrastare idurante la frenetica stagionedi. Dal 1° dicembre, sono state arrestate 30in diverse zone della città.suinei negozi per lodi ...