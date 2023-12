(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ileuropeo ha deciso: saranno rimossi i blocchi geografici per i servizi di streaming incentrati su film, serie tv e la trasmissione...

In Europa streaming senza confini per calcio, film e serie tv

Una precedente proposta approvata nel 2018 dal Parlamento Europeo aveva permesso l'abolizione del- blocking per le piattaforme e - commerce ma, non estendendo loal blocco per i servizi di ...

Stop geo-blocking, il Parlamento Europeo: «Più accesso a eventi sportivi in streaming: ma va valutato l’impatto» Calcio e Finanza

Hamas leader seeks 'brave' Pakistan's help to stop Israel's Gaza assault: Report India Today

Stop al geo-blocking: la decisione del Parlamento UE e gli interessi con il calcio

In sostanza, dunque, fra due anni verrà rimosso tale geo-blocking che, attualmente, non permetteva agli utenti di abbonarsi a servizi di streaming esteri. LA NOTA - “I membri del Parlamento Europeo ...

UFFICIALE, UE favorevole a rimozione geo-blocking

Il Parlamento europeo deciderà se estendere ai contenuti audiovisivi il regolamento del 2018 che ha abolito il geoblocking per gli acquisti digitali. Il voto, previsto il 13 dicembre, è stato… Leggi ...