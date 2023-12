Stefano De Martino “furioso” per l’intervista di Belen | la Venier lo avrebbe “graziato” silenzio su Marcuzzi

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)DeconRodriguez dopodi Domenica In da Mara? Questa è l’indiscrezione bomba di Giuseppe Candela via Dagospia.De” perdiDeospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l’ex moglie, ma persone a lui... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.