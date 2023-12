Stanchi dei politici che si dicono stanchi dell’Ucraina Tusk dixit

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Al direttore - La regia del “Don Carlo” scaligero può non piacere, ma non penso che qualcuno rinunci a vedere quest’opera per una regia troppo tradizionale, e non mi sembra che il Foglio, giornale di livello culturale alto, abbia mai dato rilievo in prima pagina alle sconcezze che spesso nei teatri italiani allontanano il pubblico. All’opera di Roma il “Mefistofele” è stato cantato da personaggi in pigiama bianco con ambientazione conforme, a Como è andato in scena un “Don Carlo” in cui l’inquisitore era (anche lui) in pigiama, l’ambientazione erano i soliti anni 20 vagamente mafiosi, gli abiti leggings e t-shirt nere. Rivoltelle a gogo, un paio di donne picchiate e ammazzate in scena così, per venire incontro alla moda. Novità? No, da sessant’anni chi ancora prova ad andare a teatro rischia di dover sopportare questo ciarpame. Scandalo? No. Noia e disgusto, gente che si alza e se ne ...