Stalking sulla ex | applicato primo braccialetto elettronico ‘d’urgenza’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Si tratta delcaso in Italia dopo il via libera del nuovo decreto contro la violenza sulle donnaa un 30enne di Monza il'd'urgenza' perprevisto dal nuovo DDL contro la violenza sulle donne, entrato in vigore il 9 dicembre. Si tratta della prima applicazione sul territorio nazionale