Stalking e diffamazione | sono le accuse nei confronti di Morgan dall’ex fidanzata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)lenei, all’anagrafe Marco Castoldi. Il cantautore, salito alle cronache di recente per l’allontanamento da X Factor, è a processo al Tribunale di Lecco: avrebbe molestato e diffamato la sua ex, una musicista 32enne, perseguitandola con messaggi sui profili social e apostrofandola con frasi volgari. I fatti risalgono al periodo della pandemia da Coronavirus, tra aprile e dicembre 2020. Angelica S., questo il nome dell’exdel cantante, conosce Morgan dal 2013 ed è una musicista. Di lei le riviste di gossip parlarono poco prima del lockdown, quando l’artista – che aveva da poco scoperto di essere in attesa della sua terza figlia da Alessandra Cataldo – venne paparazzato in sua compagnia. Dopo una ...