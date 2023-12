Morgan a processo per stalking e insulti alla ex fidanzata: "La perseguitava con messaggi sui social"

: sono le accuse nei confronti di Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, che si trova adesso a processo al tribunale di Lecco . A dare la notizia è il quotidiano il Giorno . ...

Stalking e diffamazione, si apre il processo a Morgan: l'ex fidanzata lo porta in tribunale ilGiornale.it

Morgan a processo per stalking e diffamazione contro la ex fidanzata IL GIORNO

Stalking e diffamazione, si apre il processo a Morgan: l'ex fidanzata lo porta in tribunale

A Lecco è iniziato il procedimento a carico di Morgan. Il cantautore è accusato di avere perseguitato e diffamato una sua ex fidanzata con messaggi e frasi volgari sui social e sul cellulare ...

Foto hard e un profilo su OnlyFans per vendicarsi dell'ex: sì al rito abbreviato a Perugia.«Non sono stato io, mi hanno rubato il cellulare»

PERUGIA - È pronta a chiedere i danni. Per la vergogna, per la paura. Per quel profilo hard a suo nome e con le sue foto su un sito dai contenuti pornografici. Ma anche per le minacce ...