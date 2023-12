Sporting CP-Sturm Graz | Europa League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)CP-è un match valido per la sesta giornata dei gironi di: tv, streaming eOcchio al possibile colpo esterno. Perché lo, che vola in Portogallo per affrontare loCP già qualificato al prossimo turno (ma dietro all’Atalanta, quindi giocherà lo spareggio), ha un solo risultato a disposizione se vuole, non pensare, all’altro match del girone: quello della squadra di Gasperini contro il Rakow. Trincao dello(Lapresse) – Ilveggente.itGli ospiti infatti sono appaiati a 4 punti in classifica ma adesso sarebbero in Conferenceie agli scontri diretti. Questo non basta, ovviamente, per essere del tutto tranquilli ...