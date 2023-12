Splendori a St Moritz | la Notte delle Meraviglie di Giorgio Armani Privé

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nel cuore scintillante di St., sotto i riflettori di un inverno da cartolina, si è svolto sabato 9 dicembre 2023 un evento esclusivo che ha fatto brillare la: il “High Jewelry Tour”. Un viaggio di lusso e design che ha toccato la prestigiosa località svizzera, e che proseguirà poi verso la capitale della moda, Parigi, per il rendez-vous della haute couture di gennaio e infine a Milano, la città simbolo della moda nel mondo. La location, l'incantevole hotel Badrutt's Palace di St., è stata trasformata in un paradiso invernale, dove luci soffuse e decorazioni natalizie creavano un'atmosfera da sogno, perfetta cornice per gioielli che sono veri e propri capolavori di artigianalità e design. Il lancio della linea Ski Neve di...