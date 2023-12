(Di mercoledì 13 dicembre 2023)racconta del suo ingaggio nel ruolo diCat nel mai realizzato-Man 4 di Samè stata scritturata per il ruolo diCat in-Man 4 di Sam, ma il film è stato cancellato prima che lei potesse indossare ilo leggere il copione. A raccontarlo è stata l'attrice stessa intervistata al podcast Happy Sad Confused.era pronta a interpretare Felicia Hardy, alias Gatta Nera, al fianco di Tobey Maguire nel quarto capitolo sull'Uomo Ragno di Sam, ma poi la Sony Pictures ha deciso di non continuare la storyline-Maguire. "Non ho mai indossato il ...

Spider - Man 4, Anne Hathaway: 'Sam Raimi mi ha ingaggiato come Black Cat ma non ho neanche messo il costume'

Anne Hathaway è stata scritturata per il ruolo di Black Cat in4 di Sam Raimi , ma il film è stato cancellato prima che lei potesse indossare il costume o leggere il copione. A raccontarlo è stata l'attrice stessa intervistata al podcast Happy Sad ...

Si è conclusa la causa tra Disney e gli eredi di Steve Ditko per la proprietà di Spider-Man e Dottor Strange Fumettologica

Tom Holland, la star di Spider-Man ammette: "Recitare fuori dall'Universo Marvel è spaventoso" BadTaste.it Cinema

Suzume ai Golden Globes, Makoto Shinkai: "Sono onorato, è merito dei fan"

Movie e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ottenere una nomination per questo premio è già di per sé un enorme orgoglio, e il regista Makoto Shinkai ha colto l'occasione per ringraziare tutti i suoi ...

Spider-Man 4, Anne Hathaway: "Sam Raimi mi ha ingaggiato come Black Cat ma non ho neanche messo il costume"

Anne Hathaway è stata scritturata per il ruolo di Black Cat in Spider-Man 4 di Sam Raimi, ma il film è stato cancellato prima che lei potesse indossare il costume o leggere il copione. A raccontarlo è ...