Spazio | P Chigi | Italia partecipa a Missione AX-3 di Axiom

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Partirà il prossimo 10 gennaio 2024, alla volta della Stazione Spaziale Internazionale, ladiSpace denominata Ax-3, che vedrà una significativa presenza della nostra Nazione. Lazionena alla, che prende origine da un'iniziativa del ministero della Difesa, si inserisce nell'ambito del posizionamento nazionale avviato con il Memorandum of Understanding siglato tra Governono eSpace lo scorso 19 maggio 2022, in prospettiva della prossima fase della presenza umana nell'orbita terrestre. La Stazione Spaziale Internazionale (ISS), infatti - ricorda Palazzo- terminerà la propria vita operativa entro il 2030. In tale previsione, la NASA ha affidato ad ...