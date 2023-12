(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Secondo una relazione della Commissione europea, iin Ue per gliofferti dalla. Napoli è lain Ue in cui gli abitantidegliche offre la. E’ quanto emerge da una relazione della Commissione europea pubblicata ieri sulla qualità della

Stazioni e sottopassaggi poco sicuri, Roma fa paura. I risultati dello studio 'Spatium Urbis'

...porzione della popolazione romana più 'allarmata' nell'uso di tutti gliurbani a prescindere dall'orario di fruizione. Dai sottopassaggi alle stazioni ferroviarie, dai parcheggi alle aree,...

I napoletani i meno soddisfatti in Ue per spazi verdi in città Agenzia ANSA

I napoletani i meno soddisfatti nell'Ue per gli spazi verdi: solo il 31% contro una media del 67% Corriere

Spazi verdi in città, i napoletani sono i meno soddisfatti in Ue

Secondo una relazione della Commissione europea, i napoletani sono i meno soddisfatti in Ue per gli spazi verdi offerti dalla città ...

Ciao Massimo! «Il movimento dei Verdi e quella volta che dicemmo No alle offerte di Andreotti»

Fra i fondatori del movimento antinucleare italiano e delle Liste Verdi, con lo stesso rigore scientifico riusciva ... Nell’ultimo periodo ci eravamo interrogati con preoccupazione per lo spazio che ...