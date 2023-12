Spalletti malinconico | “Napoli mi manca tantissimo | c’era un grandissimo rapporto con la squadra”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Avrei un brutto carattere? Qualcuno dice così parlando da fuori, ma da dentro il mondo del calcio non mi risulta. Sono stato vari anni in tante squadre e se fosse così non avrei potuto farlo. Direi che ho carattere, schiena dritta, e comunque l’unica davvero autorizzata a esprimersi è mia moglie, che dice che ce l’ho buono”. Così il ct della nazionale di calcio Luciano, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti, on onda stesera su Rai Uno. Parlando dello scudetto vinto col, il tecnico toscano sottolinea che è un evento “che mi sento bene addosso e mi tengo ben stretto, anche se nel calcio si brucia tutto in fretta. Ami hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi. Poi ho ricevuto questa bellezza, questa felicità della cittadinanza onoraria – prosegue ...