Spalletti in lizza per il The Best FIFA dedicato agli allenatori

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è inper il The, insieme a Pep Guardiola e Simone Inzaghi L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Calcio: Globe Soccer Awards. Ancelotti e Spalletti sfidano Guardiola

... Pep Guardiola del Manchester City e Luciano, vincitore della Serie A con il Napoli. I ... Il Barcellona di Bonmatí è anche inper il Best Women's Club insieme a Arsenal, Chelsea, Bayern ...

UFFICIALE - Dubai Globe Soccer Awards, Spalletti tra i 5 italiani in lizza per il "Best Coach" Tutto Napoli

Spalletti e Conte in testa al totonomi per succedere a Mancini RaiNews

Migliore allenatore Fifa: Spalletti e Inzaghi sfidano Guardiola per il premio

in lizza c'è anche lo spagnolo del Manchester City Sono rimasti in tre e due sono italiani: l'orgoglio azzurro è tanto, perché sia Luciano Spalletti che Simone Inzaghi sono nella ristretta cerchia di ...

Calcio: Fifa 'The best coach', Spalletti e S.inzaghi 'finalisti'

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - A metà settembre la Fifa aveva ufficializzato i nomi dei candidati ai premi 'The Best' che la federazione mondiale assegna ogni anno, per le varie categorie, grazie anche al vo ...